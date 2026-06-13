Батьки Балогуна нігерійці, а сам він з дитинства проживав у Лондоні і займався у школі Арсенала. Але одне рішення його мами визначило усю його футбольну долю, розповідає 24 Канал.

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Чому Балогун грає за збірну Сполучених Штатів?

Насправді футболіст не має ані американського коріння, ані взагалі будь-якого історичного зв'язку зі США, окрім того, що це країна його народження.

Справа в тому, що мама Фоларіна на пізньому терміні вагітності вирішила відвідати у Нью-Йорку свою сестру. На руках у жінки вже був зворотний квиток до Лондона, де мешкали батьки майбутнього футболіста, нігерійці за національністю. Але Балогун вирішив, що час з'явитися на світ, саме під час поїздки.

До Британії родина повернулася, коли Фоларіну був місяць, і саме там він почав займатися футболом, 12 років провів в академії Арсенала, дебютував за першу команду, після чого перебрався до Монако, де заявив про себе на європейському рівні.

Обираючи кар'єру в збірній, він міг надати перевагу Нігерії чи Англії, але скористався тим, що має громадянство США за народженням, тож у 2023 році, ще до початку роботи з американцями Маурісіо Почеттіно, вперше одягнув футболку "янкіс".

Як яскравий перформанс Балогуна проти Парагваю дошкулив Трампу?

Історія етнічного нігерійця з Британії добряче б'є по одному зі стовпів політики чинного президента США Дональда Трампа – ініціативі скасувати право отримувати американське громадянство за принципом народження на території країни.

Трамп переконаний, що потрібно заборонити цю норму конституції, бо вона дає можливість мігрантам легалізуватися в країні. Але, як видно з прикладу Балогуна, США від такого сценарію можуть дуже сильно виграти.