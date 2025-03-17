Легенда НХЛ раскритиковал Трампа из-за отказа расследовать преступления России

Соединенные Штаты покинули Международный центр по расследованию преступлений агрессии России против Украины. Это решение возмутило двукратного обладателя Кубка Стэнли Доминика Гашека.

Президент США Дональд Трамп проводит политику умиротворения международного преступника Владимира Путина. Очередным шагом на встречу террористу стал выход представителей Америки из многонациональной группы, которая занималась расследованием вторжения России в Украину, пишет 24 Канал.

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Гашек: Трамп не заинтересован в обеспечении мира

Позорное решение США разнес легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Великий друг Украины все расставил по полочкам, раскритиковав политику Дональда Трампа.

У сети Х он опубликовал пост с призывом наказать виновных в гибели украинцев.

"Президент Трамп вообще не заинтересован в обеспечении мира, поскольку наказание преступников является одной из предпосылок прочного мира. Благодаря Нюрнбергскому процессу мы имеем мир в Европе более 70 лет.

Если российских преступников во главе с Путиным не будут судить справедливо за сотни тысяч или миллионы погибших и искалеченных людей, мира никогда не будет, и людей рано или поздно снова будут убивать", – написал Гашек.

Напомним, что Доминик Гашек с первых дней полномасштабной агрессии поддерживает Украину. Олимпийский чемпион-1998 занимает активную общественную позицию. Он назвал диктатора Путина "самым большим преступником современности", ведь собственными глазами видел разрушенные украинские города.

Ранее Гашек высказался относительно переговоров между США и Россией, назвав их предательством Украины.