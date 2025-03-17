Президент США Дональд Трамп проводит политику умиротворения международного преступника Владимира Путина. Очередным шагом на встречу террористу стал выход представителей Америки из многонациональной группы, которая занималась расследованием вторжения России в Украину, пишет 24 Канал.

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Гашек: Трамп не заинтересован в обеспечении мира

Позорное решение США разнес легендарный чешский вратарь Доминик Гашек. Великий друг Украины все расставил по полочкам, раскритиковав политику Дональда Трампа.

У сети Х он опубликовал пост с призывом наказать виновных в гибели украинцев.

"Президент Трамп вообще не заинтересован в обеспечении мира, поскольку наказание преступников является одной из предпосылок прочного мира. Благодаря Нюрнбергскому процессу мы имеем мир в Европе более 70 лет.

Если российских преступников во главе с Путиным не будут судить справедливо за сотни тысяч или миллионы погибших и искалеченных людей, мира никогда не будет, и людей рано или поздно снова будут убивать", – написал Гашек.

Напомним, что Доминик Гашек с первых дней полномасштабной агрессии поддерживает Украину. Олимпийский чемпион-1998 занимает активную общественную позицию. Он назвал диктатора Путина "самым большим преступником современности", ведь собственными глазами видел разрушенные украинские города.

Ранее Гашек высказался относительно переговоров между США и Россией, назвав их предательством Украины.