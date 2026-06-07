О том, где одноименный клуб начнет новый сезон для сайта "Суспільне" рассказал главный тренер Буковины Сергей Шищенко. Его команда на время уедет в другой город.

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Как идет реконструкция в Черновцах?

Несколько дней назад клуб Буковина в собственных соцсетях сообщил о том, что на арене победителя Первой лиги 2025/26 уже начались работы по подведению арены к требованиям УПЛ.

Известно, что сейчас продолжаются подготовительные работы к устройству системы подземного дренажа. Также клуб готовит проектную документацию для установки освещения, которое необходимо для выступлений в элите украинского футбола.

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Главный тренер команды Сергей Шищенко рассказал, что ожидает поддержки Буковины во Львове, где его подопечные начнут новый сезон.

Я считаю, что болельщики будут ехать во Львов, чтобы нас поддерживать. Если не будет шести тысяч болельщиков, а будет три-четыре, они будут гнать нас вперед. И та поддержка будет вдохновлять нас на победы,

– сказал тренер "Суспільному".

Отметим, что в кампании 2025/26 подобные вызовы имел Эпицентр из Каменца-Подольского. В течение всего сезона в городе продолжалась реконструкция стадиона, а клуб проводил домашние игры в Тернополе и Киеве.

Буковина в УПЛ: что известно?

Городской голова Черновцов Роман Клинчук сообщал, что работы на спортивном объекте должны закончиться до октября. Поэтому местные любимцы рискуют сыграть вне родного стадиона примерно треть игр.

В розыгрыше Первой лиги черновчане уверенно заняли самое высокое место в турнирной таблице чемпионата. Одесский Черноморец, который стал вторым, проиграл Буковине 16 очков.