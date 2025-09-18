Женская сборная Украины по теннису впервые в истории вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг. Исторический успех девушек прокомментировал один из самых титулованных украинских теннисистов Сергей Стаховский.

В четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг украинки Элина Свитолина и Марта Костюк одолели представительниц сборной Испании и вышли в полуфинал. Этот результат стал закономерным для наших теннисисток, сказал в эксклюзивном комментарии 24 Канала Сергей Стаховский.

Как Стаховский оценил выход украинок в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг?

Представительницы сборной Украины Элина Свитолина и Марта Костюк победили очень сильных соперниц. Благодаря их самоотверженной игре удалось добыть исторический результат.

Это лучшее достижение в командных соревнованиях по теннису в истории независимой Украины. Классный результат, они обыграли очень сильную сборную Испании,

– сказал Стаховский.

В полуфинале сборную Украины ожидает встреча с действующими чемпионками турнира сборной Италии. По мнению Стаховского, девушкам по силам одолеть титулованных соперниц.

"Завтра нас ожидает противостояние против итальянок. Я с начала соревнований считаю сборную Украины фаворитами, если смотреть на состав нашей команды и уровень наших девушек. Очень качественные первый и второй номера: Элина Свитолина и Марта Костюк, плюс у нас есть Юлия Стародубцева. Поэтому мы покрываем и заполняем все клетки в нашей команде сильными игроками", – отметил Стаховский.

Кто фаворит противостояния Украина – Италия?

Сергей Стаховский считает, что украинские теннисистки смогут сотворить сенсацию на турнире и завоевать заветный трофей.

Завтра с Италией будет интересный матч. Элина уже играла в этом году с Жасмин Паолини на Уимблдоне и обыграла ее (2:1 – 24 Канал). У Марты хороший трек с ее вторым номером. Поэтому я считаю нас фаворитами в противостоянии с итальянками. Я считаю, что мы будем в финале. Очень надеюсь, что наши девушки привезут домой этот трофей. Несмотря на чемпионский статус соперниц, нашим девушкам по силам одолеть итальянок,

– сказал Стаховский.

Сергей Стаховский отметил, что сейчас продолжает службу в рядах Вооруженных сил Украины, а потому не смог выехать на соревнования и поддержать наших теннисисток.

Справка. Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг продлится в Китае с 16 по 21 сентября. После изменения формата сборная Украины впервые попала в решающую стадию.

Как Украина выступила в четвертьфинале Кубка Билли Джин Кинг?

В первом поединке матчевого противостояния Украина – Испания Марта Костюк победила Джессику Бузас Манейро по итогам двух сетов – 2:0 (7:6, 6:2).

Во втором матче встретились лидеры национального рейтинга своих стран – Элина Свитолина и Паула Бадоса. В напряженном поединке победу одержала представительница сборной Украины – 2:1 (5:7, 6:2, 7:5).

Полуфинал Кубка Билли Джин Кинг Украина – Италия состоится в пятницу, 19 сентября. Старт противостояния запланирован на 12:00 по киевскому времени.

Ранее мы рассказывали, как украинские спортсмены поддерживают вооруженные силы Украины в войне с Россией.