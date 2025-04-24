Стародубцева во второй раз в карьере пробилась в третий круг "тысячника"

В четверг, 24 апреля, состоялись поединки 1/32 финала турнира серии WTA 1000 в Мадриде. В одном из них Юлия Стародубцева противостояла Элизабетте Коччаретто.

Юлия Стародубцева – Элизабетта Коччаретто 2:0 (7:6, 6:4)

Украинка должна была играть против 12-й ракетки мира Каролины Муховой, но та в последний момент снялась с соревнований. Поэтому ее заменила 24-летняя итальянка, с которой до этого Юлия никогда не играла, сообщает 24 Канал.

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Матч длился почти два часа, в течение которых обе спортсменки боролись до последнего. В нем уроженка Каховки одержала победу после очень непростого для себя начала игры.

В первом сете украинка дважды уступала с брейком, но находила в себе силы отыграться. В конце концов теннисистки определяли сильнейшего на тай-брейке, где Стародубцева победила со счетом 7:5.

Судьбу второй партии решил единственный брейк, который Юлия записала себе в актив в пятом гейме. Украинская теннисистка безупречно действовала на своей подаче, отдав за сет лишь четыре розыгрыша сопернице, в итоге – 6:4.

Отметим, что в течение матча Юлия Стародубцева не сделала ни одного эйса при одной двойной ошибке, реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов и выиграла 9 из 11 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 76:65.

К слову. Для украинской теннисистки это лишь второй выход в третий раунд турниров серии WTA 1000. Впервые ей это удалось в октябре 2024 года, тогда Юлия на соревнованиях в Пекине дошла до четвертьфинала.

Отметим, что в 1/16 финала уроженка Каховки сыграет с "нейтральной" 20-й ракеткой мира Людмилой Самсоновой.