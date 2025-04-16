"Выглядит инородным телом": бывший игрок Ромы раскритиковал Довбика после римского дерби

В воскресенье, 13 апреля, состоялись матчи 32 тура итальянской Серии А. В одном из них встречались Лацио и Рома.

Игра завершилась вничью со счетом 1:1. В составе "волков" 83 минуты на поле провел Артем Довбик.

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Критика в адрес украинского форварда

Он был малозаметным, не нанеся ни одного удара по воротам. Украинец после такого выступления получил волну критики не только со стороны фанатов, но и экспертов.

Одним из тех, кого разочаровала игра уроженца Черкасс, стал бывший полузащитник Ромы Стефано Импалломени, сообщает 24 Канал со ссылкой на TMW. Он негативно высказался об Артеме после дерби, хотя и признал, что тот в течение сезона является достаточно результативным:

Голы Довбика не обсуждаются, но его выступления сомнительны. Игрока, за которого заплатили 40 миллионов, нужно поддерживать и защищать, как это делает Клаудио Раньери. Но, если вы внимательно следите за матчами, то видите, что Довбик всегда производит слабое впечатление. Он выглядит инородным телом, которое не участвует в командной игре.

К слову. В нынешнем сезоне Артем Довбик провел 41 матч на клубном уровне. В них он забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

Отметим, что следующий поединок Рома сыграет 19 апреля дома против Вероны. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.