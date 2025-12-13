Звездный баскетболист взорвал сеть невероятным броском, после чего переписал историю НБА

В ночь с 12 на 13 декабря состоялись поединки очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Голден Стэйт Уорриорз дома принимал Миннесоту Тимбервулвз.

Хозяева уступили со счетом 120:127. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для их звездного лидера Стефена Карри, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.

Как Карри зажег перед игрой?

Он впервые с 26 ноября появился на площадке после травмы бедра. Это событие американец эффектно отметил еще перед началом игры, чем взорвал сеть.

Во время разминки 37-летний разыгрывающий одной рукой забросил мяч в корзину из туннеля, ведущего к раздевалкам команд. Он произвел фурор на трибунах, а видео с этим попаданием быстро завирусилось в интернете, набрав уже миллионы просмотров.

Как Карри забросил мяч дальним броском: смотрите видео

Какое достижение покорилось Карри?

А уже во время игры звездный баскетболист набрал 39 очков за 32 минуты. Для него это был 94-й матч с результативностью 35+ очков после достижения 30-летия.

Благодаря этому Карри стал рекордсменом НБА по этому показателю. Он опередил легендарного Майкла Джордана, в активе которого было 93 такие игры.

Смотрите видеообзор матча Голден Стейт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз

Отметим, что после 26 матчей Голден Стэйт Уорриорз занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Стефена имеет равное количество побед и поражений – по 13.

Что известно о Стефене Карри?