Звездный баскетболист взорвал сеть невероятным броском, после чего переписал историю НБА
- Стефен Карри вернулся к игре после травмы и поразил своим броском из тоннеля во время разминки, что стало вирусным в интернете.
- Карри установил новый рекорд НБА, набрав 39 очков в игре, став лидером по количеству матчей с результативностью 35+ очков после 30 лет, обойдя Майкла Джордана.
В ночь с 12 на 13 декабря состоялись поединки очередного тура регулярного чемпионата НБА. В одном из них Голден Стэйт Уорриорз дома принимал Миннесоту Тимбервулвз.
Хозяева уступили со счетом 120:127. Несмотря на поражение, этот поединок стал особенным для их звездного лидера Стефена Карри, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу НБА.
Читайте также В Индии трагически погиб 16-летний баскетболист: инцидент попал на видео
Как Карри зажег перед игрой?
Он впервые с 26 ноября появился на площадке после травмы бедра. Это событие американец эффектно отметил еще перед началом игры, чем взорвал сеть.
Во время разминки 37-летний разыгрывающий одной рукой забросил мяч в корзину из туннеля, ведущего к раздевалкам команд. Он произвел фурор на трибунах, а видео с этим попаданием быстро завирусилось в интернете, набрав уже миллионы просмотров.
Как Карри забросил мяч дальним броском: смотрите видео
Какое достижение покорилось Карри?
А уже во время игры звездный баскетболист набрал 39 очков за 32 минуты. Для него это был 94-й матч с результативностью 35+ очков после достижения 30-летия.
Благодаря этому Карри стал рекордсменом НБА по этому показателю. Он опередил легендарного Майкла Джордана, в активе которого было 93 такие игры.
Смотрите видеообзор матча Голден Стейт Уорриорз – Миннесота Тимбервулвз
Отметим, что после 26 матчей Голден Стэйт Уорриорз занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда Стефена имеет равное количество побед и поражений – по 13.
Что известно о Стефене Карри?
Его отец Делл Карри был баскетболистом и 16 лет играл в НБА.
Стефен дебютировал в сильнейшей лиге мира в 2009 году и всю карьеру проводит в Голден Стейт Уорриорз.
Является 4-кратным чемпионом НБА, а также дважды признавался самым ценным игроком сезона.
Обладает рядом рекордов, в частности, по количеству точных трехочковых бросков. Весной он стал первым игроком, которому удалось пересечь отметку в 4000 удачных попыток.