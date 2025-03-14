Хозяева одержали уверенную победу со счетом 130:104. Этот поединок стал особенным для лидера "Уорриорз" Стефена Карри.

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Историческая ночь в Сан-Франциско

36-летний защитник установил уникальное достижение в истории лиги. Он стал первым игроком, который реализовал четыре тысячи трехочковых бросков, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт НБА.

Перед поединком против "Кингз" Стефену Карри не хватало двух точных дальних бросков до юбилейной отметки. Ему удалось установить гроссмейстерский показатель в начале третьей четверти.

Как Стефен Карри забросил исторический трехочковый: смотрите видео

К слову. По количеству точных трехочковых бросков Стефен Карри является лидером с большим отрывом. В тройку рекордсменов сейчас входят Джеймс Харден и Рэй Аллен, которые имеют 3127 и 2973 удачных попыток соответственно.

Отметим, что в нынешнем сезоне Стефен Карри в среднем набирает за игру 24,6 очка, делает 4,4 подбора и отдает 6,2 ассиста. Следующий поединок его команда проведет 16 марта в 2:30 по киевскому времени против Нью-Йорк Никс.

Напомним, что в начале марта произошло еще одно историческое событие в НБА. Леброн Джеймс первым пересек отметку 50 тысяч набранных очков.