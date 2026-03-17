Родители вмешались в трансфер: Динамо потеряло игрока из-за войны в Украине

Киевское Динамо сорвало трансфер перспективного защитника в последний момент. Все из-за позиции родителей игрока, которые испугались ехать в Украину.

"Динамовцы" были в шаге от подписания молодого иностранного футболиста. Однако сделка сорвалась уже после достижения договоренностей, сообщает ютуб-канал "ТаТоТаке".

Почему не состоялся трансфер?

Речь идет о 18-летнем ганском защитнике Стенли Куарши, которого Динамо планировало арендовать у африканского клуба. Сделку почти завершили, но футболист так и не приехал в Украину.

Как сообщают источники, переход сорвался в последний момент из-за позиции родителей игрока. Они выступили категорически против переезда сына в Украину из-за войны и рисков безопасности.

В итоге киевляне вынуждены искать другие варианты усиления.

Кто такой Куарши и чем он заинтересовал Европу?

Стэнли Куарши считается одним из самых перспективных молодых защитников Ганы. Год назад он был признан лучшим защитником международного турнира Samba Stars.

Его талант уже привлекал внимание топ-клубов – футболист проходил просмотр в Челси и Вулверхэмптоне. Куарши даже тренировался вместе с Михаилом Мудриком, который, по информации СМИ, рекомендовал обратить на него внимание.

Впрочем, несмотря на интерес и почти завершенный трансфер, переезд в Киев так и не состоялся.

