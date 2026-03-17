"Динамівці" були за крок від підписання молодого іноземного футболіста. Однак угода зірвалася вже після досягнення домовленостей, повідомляє ютуб-канал "ТаТоТаке".
Чому не відбувся трансфер?
Йдеться про 18-річного ганського захисника Стенлі Куарші, якого Динамо планувало орендувати в африканського клубу. Угоду майже завершили, але футболіст так і не приїхав до України.
Як повідомляють джерела, перехід зірвався в останній момент через позицію батьків гравця. Вони виступили категорично проти переїзду сина до України через війну та ризики безпеки.
У підсумку кияни змушені шукати інші варіанти підсилення.
Хто такий Куарші і чим він зацікавив Європу?
Стенлі Куарші вважається одним із найперспективніших молодих захисників Гани. Рік тому він був визнаний найкращим оборонцем міжнародного турніру Samba Stars.
Його талант уже привертав увагу топклубів – футболіст проходив перегляд у Челсі та Вулвергемптоні. Куарші навіть тренувався разом із Михайлом Мудриком, який, за інформацією ЗМІ, рекомендував звернути на нього увагу.
Втім, попри інтерес і майже завершений трансфер, переїзд до Києва так і не відбувся.
Динамо у цьому сезоні УПЛ
- Столичний клуб не зміг пробитися у весняну стадію єврокубків, зайнявши 27 місце на груповій стадії Ліги конференцій.
- В УПЛ підопічні Костюка посідають 4 місце, поступаючись лідеру Шахтарю 9-ма очками.
- Динамо продовжує боротьбу в Кубку України – пробилися до півфіналу.