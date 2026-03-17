Президент київського клубу прокоментував ситуацію у коментарі "Чемпіону". Він висловив свою думку щодо виклику футболіста до національної збірної.

Дивіться також Не зміг навіть Шевченко: молодий талант Динамо повторив рідкісний рекорд

Що сказав Суркіс про Пономаренко?

Президент клубу високо оцінив виклик молодого нападника до національної збірної України, підкресливши, що це повністю заслужене рішення тренерського штабу під керівництвом Сергія Реброва.

За словами Суркіса, Матвій "абсолютно заслужив місце в заявці своєю грою" та має всі якості для успішних виступів як у збірній, так і в клубі.

Він молодий і талановитий хлопець, йому є куди зростати, тому він має розуміти цю відповідальність і забивати голи – це його головне завдання

– зазначив Ігор Суркіс.

Він також нагадав, що Пономаренко перебуває у структурі Динамо з восьми років, і висловив віру в його велике майбутнє.

За його словами, перспективи гравця можуть зацікавити в майбутньому топ‑клуби, враховуючи його футбольний потенціал.

Що відомо про гру Матвія Пономаренко у Динамо?