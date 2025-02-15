Степаненко с болью рассказал иностранному изданию об оккупированном россиянами родном поселке

Легенда донецкого Шахтера Тарас Степаненко родился в Донецкой области. Его родной поселок оказался в эпицентре боевых действий.

Полузащитник турецкого Эюпспора Тарас Степаненко в интервью изданию The National рассказал, как война разрушила жизнь его семье. Российские войска оккупировали родной поселок экс-капитана Шахтера Великую Новоселку, пишет 24 Канал.

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Степаненко: Мой родной поселок был оккупирован

В мирное время Степаненко наведывался на могилу отца. Однако теперь он не сможет приехать на малую родину.

"Мой отец умер, когда мне было 13 лет, поэтому я посещал его могилу, когда приезжал домой в поселок. Я ухаживал за могилой и разговаривал с отцом. Для него важно знать, что я хороший человек, который заслуживает чего-то в этой жизни.

Мой поселок с населением 1100 человек находится в 70 километрах от Донецка. Я не был в Донецке с 2015 года, когда умер мой дедушка. Сейчас я нервничаю и злюсь, потому что мой родной поселок был оккупирован российскими войсками в течение последнего месяца. Это касается не только моего отца. Мой дедушка и все мои родственники, которые умерли, похоронены в этом поселке. И сейчас я не могу туда поехать", – рассказал Степаненко.

Все друзья Степаненко выехали из Великой Новоселки

Легенда "горняков" исключил возможность приезда в Великую Новоселку через Россию. Эта недострана принесла много горя Степаненко и его близким.

"Россия – это не та страна, которую я хотел бы посетить. И даже если бы я хотел вернуться, это было бы невозможно.

Моя семья осталась в Запорожье, но когда стало опасно, когда российские войска были всего в 40 километрах от города, мы переехали в Киев летом 2022 года. В Запорожье много промышленных предприятий, и их бомбили каждый день, поэтому мы переехали.

Сейчас все мои друзья выехали из поселка, чтобы переехать в западную часть Украины или в Киев. Моя мать живет в Киеве", – сказал Степаненко.

Напомним, что Тарас Степаненко родился 8 августа 1989 года в поселке Великая Новоселка, Донецкой области. Футбольное образование культовый игрок Шахтера получил в запорожских командах Торпедо и Металлург.

С середины ноября 2024 года начались бои за Великую Новоселку. Российские пропагандисты заявили о захвате поселка в конце января 2025 года. Сейчас вблизи населенного пункта идут боевые действия.