Півзахисник турецького Еюпспора Тарас Степаненко в інтерв'ю виданню The National розповів, як війна зруйнувала життя його родині. Російські війська окупували рідне селище екскапітана Шахтаря Велику Новосілку, пише 24 Канал.

Читайте також Степаненко дебютував за новий клуб у Кубку Туреччини: як зіграв українець

Степаненко: Моє рідне селище було окуповане

У мирний час Степаненко навідувався на могилу батька. Однак тепер він не зможе приїхати на малу батьківщину.

"Мій батько помер, коли мені було 13 років, тому я відвідував його могилу, коли приїжджав додому в селище. Я доглядав за могилою і розмовляв з батьком. Для нього важливо знати, що я хороша людина, яка заслуговує на щось у цьому житті.

Моє селище з населенням 1100 осіб знаходиться за 70 кілометрів від Донецька. Я не був у Донецьку з 2015 року, коли помер мій дідусь. Зараз я нервую і злюся, тому що моє рідне селище було окуповане російськими військами протягом останнього місяця. Це стосується не лише мого батька. Мій дідусь і всі мої родичі, які померли, поховані у цьому селище. І зараз я не можу туди поїхати", – розповів Степаненко.

Усі друзі Степаненка виїхали з Великої Новосілки

Легенда "гірників" виключив можливість приїзду у Велику Новосілку через Росію. Ця недокраїна принесла багато горя Степаненку та його близьким.

"Росія – це не та країна, яку я хотів би відвідати. І навіть якби я хотів повернутися, це було б неможливо.

Моя сім'я залишилася у Запоріжжі, але коли стало небезпечно, коли російські війська були лише за 40 кілометрів від міста, ми переїхали до Києва влітку 2022 року. У Запоріжжі багато промислових підприємств, і їх бомбили щодня, тому ми переїхали.

Зараз всі мої друзі виїхали із селища, щоб переїхати у західну частину України або до Києва. Моя мати живе в Києві", – сказав Степаненко.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко народився 8 серпня 1989 року у селищі Велика Новосілка, Донецької області. Футбольну освіту культовий гравець Шахтаря отримав у запорізьких командах Торпедо та Металург.

Із середини листопада 2024 року розпочалися бої за Велику Новосілку. Російські пропагандисти заявили про захоплення селища наприкінці січня 2025 року. Наразі поблизу населеного пункту точаться бойові дії.