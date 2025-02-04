Коньяспор – Еюпспор 3:1

Голи: Алексич, 45+3, Бостан, 48. Ндао, 90+8 – Тьям, 85

Багаторічний капітан Шахтаря Тарас Степаненко приєднався до турецького Еюпспора 31 січня 2025 року. Півзахисник підписав контракт терміном на півтора року, пише 24 Канал.

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Степаненко розпочинає з поразки

Свій дебютний поєдинок за Еюпспор Степаненко провів у Кубку Туреччини. У другому турі групового етапу турніру його команда на виїзді зустрічалася з Коньяспором.

Тарас Степаненко вийшов у стартовому складі команди. Він відіграв 74 хвилини, але не відзначився результативними діями.

Наприкінці першого тайму команда Степаненка отримала гол у роздягальню – відначився Алексич. На початку другої 45-хвилинки Коньяспор зусиллями Бостана подвоїв перевагу.

Наприкінці зустрічі суперники обмінялися голами: в Еюпспора відзначився Тьям, а у Коньяспора – Ндао.

У підсумку команда українця поступилася з рахунком 1:3. У групі С Еюпспор з трьома балами після двох турів займає третє місце. Лідирує у секстеті Коньясор – 6 очок у двох матчах.

Відеоогляд матчу Коньяспор – Еюпспор

Свій наступний матч Еюпспор зіграє 10 лютого. У матчі 23-го туру турецької Суперліги команда Степаненка на виїзді зустрінеться з Трабзонспором, за який грають Арсеній Батагов, Данило Сікан та Олександр Зубков.