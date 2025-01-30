Степаненко назвал свой самый памятный гол и матч в составе Шахтера

В среду, 29 января, Тарас Степаненко провел свой последний поединок в составе Шахтера. Легенда "горняков" вышел на замену в матче против Боруссии Дортмунд в Лиге чемпионов.

Эта игра стала 439-й для него в футболке действующего чемпиона УПЛ. После нее футболист и клуб официально прекратили сотрудничество по согласию обеих сторон.

Читайте также Степаненко искренне признался, почему решил покинуть Шахтер: видео щемящего обращения

Прощальное интервью капитана

Тарас Степаненко на прощание дал интервью пресс-службе "горняков". Среди прочего он вспомнил, какой матч и гол стали для него самыми памятными в составе дончан, информирует 24 Канал.

Он выделил дебютное взятие ворот в Лиге чемпионов, а также свой первый поединок за Шахтер:

"Я всегда говорю, что это первый гол в Лиге чемпионов – Партизану. Скажем так: после этого гола и этой победы я стал полноценным игроком футбольной команды Шахтер, на меня начали рассчитывать, увидели во мне потенциал, благодаря этому я начал играть на высоком уровне.

А самый памятный матч? Я дебютировал очень здорово: в моем первом же матче мы завоевали трофей. Это была игра за Суперкубок с Таврией, мы победили 7:1, я тогда вышел во втором тайме. То есть в первом матче я добыл трофей и понял, что с этой командой я многое выигрываю. Так и произошло".

Справка. Тарас Степаненко выступал за донецкий Шахтер с июля 2010 года. Он добыл с "горняками" 25 трофеев и оставался последним футболистом из нынешней команды, который играл на "Донбасс Арене".

Отметим, что в ближайшее время украинский полузащитник должен стать игроком турецкого Эюпспора. Новичок Суперлиги сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице после 20 туров.