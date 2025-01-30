Ця гра стала 439-ю для нього у футболці чинного чемпіона УПЛ. Після неї футболіст і клуб офіційно припинили співпрацю за згодою обох сторін.

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Прощальне інтерв'ю капітана

Тарас Степаненко на прощання дав інтерв'ю пресслужбі "гірників". Серед іншого він пригадав, який матч та гол стали для нього найпамʼятнішими у складі донеччан, інформує 24 Канал.

Він виділив дебютне взяття воріт у Лізі чемпіонів, а також свій перший поєдинок за Шахтар:

"Я завжди кажу, що це перший гол у Лізі чемпіонів – Партизану. Скажімо так: після цього гола та цієї перемоги я став повноцінним гравцем футбольної команди Шахтар, на мене почали розраховувати, побачили в мені потенціал, завдяки цьому я почав грати на високому рівні.

А найпамʼятніший матч? Я дебютував дуже здорово: у моєму першому ж матчі ми здобули трофей. Це була гра за Суперкубок з Таврією, ми перемогли 7:1, я тоді вийшов у другому таймі. Тобто в першому матчі я здобув трофей і зрозумів, що з цією командою я багато чого виграю. Так і сталося".

Довідка. Тарас Степаненко виступав за донецький Шахтар з липня 2010 року. Він здобув з "гірниками" 25 трофеїв і залишався останнім футболістом з нинішньої команди, який грав на "Донбас Арені".

Зазначимо, що найближчим часом український півзахисник має стати гравцем турецького Еюпспора. Новачок Суперліги наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці після 20 турів.