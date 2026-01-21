18-летний нападающий уже длительный срок не получает игровой практики. Относительно ситуации вокруг Степанова высказался главный тренер команды Мирослав Клозе, сообщает Bild.
Читайте также Звезда сборной Германии и Барселоны будет играть в одной команде с украинцами Цыганковым и Ванатом
Что Клозе сказал о Степанове?
Степанов не появлялся в стартовом составе команды с ноября 2025 года. А в последних матчах украинский футболист даже не попадал в заявку.
После победы над Ганновером (2:1) в декабре прошлого года 18-летний форвард не попал даже в расширенную заявку команды на следующую игру. Нюрбнерг снова добыл три очка, а конкурент украинца отличился дважды.
Более того, в контрольном матче, который длился 135 минут, против Грассхоппера (7:1) Степанов не сыграл ни одной минуты. Клозе высказался относительно своего решения по украинскому нападающему.
Я тренер и должен оценивать то, что вижу. И в соответствии с этим действовать. Артем просто не попал в состав. Я уже достаточно увидел в его исполнении. Он должен принять конкуренцию. Именно это мы ему и сказали,
– сказал главный тренер.
Отметим, что в немецких СМИ активно говорят о досрочном прекращении соглашения сф Степановым и возвращении в Байер.
Что известно о карьере Степанова?
Украинский футболист в 2022 году присоединился к академии Шахтера, но не успев подписать все необходимые документы перебрался в Германию из-за полномасштабного вторжения России в Украину.
В том же году он проходил просмотр в Баварии и должен был подписывать контракт с мюнхенцами, но в конце концов не сделал этого из-за непонятных обстоятельств. Впоследствии Артем присоединился к Байеру, в чем помог старый друг его отца.
В 2024 году украинец выступал за "фармацевтов" U-19 и в конце концов Хаби Алонсо (тогдашний главный тренер) привлекал его во взрослую команду.
По данным Transfermarkt, в феврале 2025 года он перешел в аренду в Нюрнберг за 800 тысяч евро.
В текущем сезоне Степанов отметился двумя голами и одной результативной передачей.