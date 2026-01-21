Украинскому футболисту вынесли жесткий вердикт в Германии: его могут выгнать из клуба

Артем Степанов сейчас выступает за Нюрнберг во Второй Бундеслиге. Однако в последнее время дела украинского футболиста в немецком клубе складываются не лучшим образом.

18-летний нападающий уже длительный срок не получает игровой практики. Относительно ситуации вокруг Степанова высказался главный тренер команды Мирослав Клозе, сообщает Bild.

Читайте также Звезда сборной Германии и Барселоны будет играть в одной команде с украинцами Цыганковым и Ванатом

Что Клозе сказал о Степанове?

Степанов не появлялся в стартовом составе команды с ноября 2025 года. А в последних матчах украинский футболист даже не попадал в заявку.

После победы над Ганновером (2:1) в декабре прошлого года 18-летний форвард не попал даже в расширенную заявку команды на следующую игру. Нюрбнерг снова добыл три очка, а конкурент украинца отличился дважды.

Более того, в контрольном матче, который длился 135 минут, против Грассхоппера (7:1) Степанов не сыграл ни одной минуты. Клозе высказался относительно своего решения по украинскому нападающему.

Я тренер и должен оценивать то, что вижу. И в соответствии с этим действовать. Артем просто не попал в состав. Я уже достаточно увидел в его исполнении. Он должен принять конкуренцию. Именно это мы ему и сказали,

– сказал главный тренер.

Отметим, что в немецких СМИ активно говорят о досрочном прекращении соглашения сф Степановым и возвращении в Байер.

Что известно о карьере Степанова?