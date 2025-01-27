Экс-чемпион мира оценил шансы Кличка побить "вечный" рекорд Формана

В течение нескольких последних месяцев ходят активные разговоры о возвращении на ринг Владимира Кличка. Он может пойти на такой шаг, чтобы попытаться стать самым возрастным чемпионом мира в истории.

"Доктор Стальной молот" заявлял, что точно не будет драться с Александром Усиком, который владеет тремя из четырех основных поясов. Поэтому сейчас наиболее вероятным потенциальным соперником считается Даниэль Дюбуа – чемпион мира по версии IBF.

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Верит ли Каннингем в триумф украинца

Своим мнением относительно возможного возвращения Владимира Кличка на ринг поделился Стив Каннингем. Экс-обладатель титула IBF в первом тяжелом весе считает, что украинец может забрать пояс у британского боксера, но для этого должен выполнить одно обязательное условие – провести несколько промежуточных боев, сообщает 24 Канал со ссылкой на Seconds Out.

"Это будет очень хороший бой для Владимира. Нужен один или два поединка, чтобы сбросить ржавчину, а потом можно встретиться с Дюбуа. Дюбуа не самый искусный боец, но сильный и имеет приличный уровень мастерства.

Я не говорю, что Владимир точно победит, но Кличко в моих глазах является фаворитом. Нужно посмотреть, что Владимир покажет в своих разминочных боях. В любом случае, это крутой бой", – сказал Каннингем.

Справка. Если Владимир Кличко сможет завоевать чемпионский пояс, то он станет самым возрастным чемпионом мира в истории. Этот статус с 1994 года удерживает легендарный Джордж Форман, который победил Майкла Мурера в возрасте 45 лет.

Напомним, что последний раз "Доктор Стальной молот" выходил на ринг в 2017 году. Тогда он проиграл Энтони Джошуа техническим нокаутом в 11 раунде.