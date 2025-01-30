Не простили провал в чемпионате: легенду сборной Англии уволили из саудовского клуба

Бывший полузащитник Ливерпуля и сборной Англии Стивен Джеррард покинул пост главного тренера Аль-Иттифака. Английский специалист работал в Саудовской Аравии с лета 2023 года.

Саудовский клуб Аль-Иттифак официально объявил об отставке Стивена Джеррарда. Контракт с культовым экс-игроком Ливерпуля и сборной Англии расторгли по соглашению сторон, пишет 24 Канал со ссылкой на страницу клуба в сети Х.

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Джеррард остался без работы

В официальном заявлении саудовского клуба отмечается, что Джеррард оставил должность по личным причинам, отправив письмо об отставке.

Мы рады объявить об этом решении. Спасибо Джеррарду за вклад в развитие инфраструктуры клуба,

– говорится в заявлении клуба.

Аль-Иттифак попрощался с Джеррардом: смотрите видео

Отметим, что в текущем чемпионате Саудовской Аравии Аль-Иттифак не радует болельщиков результатами. "Рыцари Ад-Дахны" после 17-ти сыгранных матчей занимают 12-е место, имея в активе 19 очков. В составе саудитов играют экс-нападающий Атлетико Мусса Дембеле, а также бывший хавбек Ливерпуля, ПСЖ и Ромы Джорджиньо Вейналдум.

Стивен Джеррард возглавил Аль-Иттифак летом 2023 года. Под его руководством команда сыграла 55 матчей, в которых одержала 16 побед, потерпела 20 поражений, а еше 16 поединков завершились вничью. В прошлом сезоне "Рыцари Ад-Дахны" завершили чемпионат на шестом месте.