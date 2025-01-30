Саудівський клуб Аль-Іттіфак офіційно оголосив про відставку Стівена Джеррарда. Контракт з культовим ексгравцем Ліверпуля та збірної Англії розірвали за згодою сторін, пише 24 Канал з посиланням на сторінку клубу в мережі Х.

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Джеррард залишився без роботи

В офіційній заяві саудівського клубу зазначається, що Джеррард залишив посаду з особистих причин, надіславши лист про відставку.

Ми раді оголосити про це рішення. Дякуємо Джеррарду за внесок у розвиток інфраструктури клубу,

– йдеться у заяві клубу.

Аль-Іттіфак попрощався з Джеррардом: дивіться відео

Зазначимо, що у поточному чемпіонаті Саудівської Аравії Аль-Іттіфак не радує вболівальників результатами. "Лицарі Ад-Дахни" після 17-ти зіграних матчів займають 12-те місце, маючи в активі 19 очок. У складі саудитів грають екснападник Атлетіко Мусса Дембеле, а також колишній хавбек Ліверпуля, ПСЖ та Роми Джорджиньо Вейналдум.

Стівен Джеррард очолив Аль-Іттіфак влітку 2023 року. Під його керівництвом команда зіграла 55 матчів, у яких здобула 16 перемог, зазнала 20 поразок, а ще 16 поєдинків завершилися внічию. У минулому сезоні "Лицарі Ад-Дахни" завершили чемпіонат на шостому місці.