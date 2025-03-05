Легенда Копенгагена разнес акционера клуба за антиукраинскую позицию

В пятницу, 28 февраля, состоялась скандальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Она выдалась слишком эмоциональной, из-за чего Президенту Украины пришлось заблаговременно покинуть Белый дом.

Комментируя это событие акционер футбольного клуба Копенгаген Ларс Сейер Кристенсен назвал Владимира Зеленского некомпетентным, грубым и глупым. На такие слова резко отреагировал бывший тренер датского клуба Столе Сольбаккен.

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Четкая проукраинская позиция

Норвежский специалист, который возглавлял "львов" в течение двенадцати лет, заявил, что такая позиция является позорной и не соответствует ценностям гранда датского футбола, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tipsbladet.

Это огромная проблема для имиджа Копенгагена, она может нанести большой вред. Владимир Зеленский и украинский народ три года ведут борьбу за свободу, а приходит человек как Ларс Сейер Кристенсен и подрывает все. Это недостойно. Украина стала жертвой Кристенсена и его богатых друзей, которые думают только о себе. Это отвратительно. Это несовместимо с ценностями Копенгагена,

– сказал Солльбаккен.

57-летний тренер добавил, что клуб должен отреагировать на такое заявление своего акционера, ведь оно портит репутацию "львов":

"Копенгаген должен позаботиться о тех, кто не такой обеспеченный, как Сейер. Тех, у кого, возможно, не лучшая жизнь. Копенгаген хочет быть чем-то большим, чем футбольный клуб, быть социально ответственным. Копенгаген должен обнять тех, кому не так легко. Вот почему нам не нужны эти глупые заявления таких людей, как Ларс. Другие акционеры Копенгагена должны отреагировать. В этой ситуации нельзя просто молчать и соглашаться.

Это также проблема для менеджмента Копенгагена, совета директоров, для отношений со спонсорами – если вы не справитесь с ней достойно, она будет только расти. Действительно ли Копенгаген хочет быть известным как клуб, который подрывает поддержку Украины и вкладывает деньги в Дональда Трампа? Это не тот Копенгаген, который я знаю. И я был бы очень удивлен, если бы болельщики также не проявляли свое недовольство тем или иным образом".

Справка. Ларс Сейер Кристенсен владеет 22% акций Копенгагена.

Напомним, что Столе Сольбаккен был тренером "львов" с 2006 по 2011 и с 2013 по 2020 годы. Он завоевал с клубом 12 трофеев.