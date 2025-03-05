Коментуючи цю подію акціонер футбольного клубу Копенгаген Ларс Сеєр Крістенсен назвав Володимира Зеленського некомпетентним, грубим і дурним. На такі слова різко відреагував колишній тренер данського клубу Столе Сольбаккен.

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Чітка проукраїнська позиція

Норвезький спеціаліст, який очолював "левів" протягом дванадцяти років, заявив, що така позиція є ганебною та не відповідає цінностям гранда данського футболу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tipsbladet.

Це величезна проблема для іміджу Копенгагена, вона може завдати великої шкоди. Володимир Зеленський і український народ три роки ведуть боротьбу за свободу, а приходить людина як Ларс Сеєр Крістенсен і підриває все. Це негідно. Україна стала жертвою Крістенсена та його багатих друзів, які думають лише про себе. Це огидно. Це несумісно з цінностями Копенгагена,

– сказав Солльбаккен.

57-річний тренер додав, що клуб має відреагувати на таку заяву свого акціонера, адже вона псує репутацію "левів":

"Копенгаген має подбати про тих, хто не такий забезпечений, як Сеєр. Тих, у кого, можливо, не найкраще життя. Копенгаген хоче бути чимось більшим, ніж футбольний клуб, бути соціально відповідальним. Копенгаген має обійняти тих, кому не так легко. Ось чому нам не потрібні ці дурні заяви таких людей, як Ларс. Інші акціонери Копенгагена повинні відреагувати. У цій ситуації не можна просто мовчати та погоджуватися.

Це також проблема для менеджменту Копенгагена, ради директорів, для стосунків зі спонсорами – якщо ви не впораєтеся з нею гідно, вона тільки зростатиме. Чи справді Копенгаген хоче бути відомим як клуб, який підриває підтримку України та вкладає гроші в Дональда Трампа? Це не той Копенгаген, який я знаю. І я був би дуже здивований, якби вболівальники також не виявляли своє невдоволення тим чи іншим чином".

Довідка. Ларс Сеєр Крістенсен володіє 22% акцій Копенгагена.

Нагадаємо, що Столе Сольбаккен був тренером "левів" з 2006 по 2011 та з 2013 по 2020 роки. Він здобув з клубом 12 трофеїв.