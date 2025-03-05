28 лютого у Вашингтоні відбулась скандальна зустріч між президентами України та США. Володимир Зеленський та Дональд Трамп вступили у суперечку, через що подія завершилась достроково.

До теми Трампу дісталося від Світоліної через його політику щодо України

Красномовні фото

Під час зустрічі один із журналістів задав Зеленському провокативне питання щодо відсутності у нього костюму. Підтримку президенту України та всьому нашому народу почали висловлювати більшість відомих особистостей.

Не залишилась осторонь підтримки України і відома чеська тенісистка Лінда Носкова, повідомляє 24 Канал. У сторіз на своїй сторінці в інстаграм дівчина опублікувала красномовні світлини з України.



Світлини від чеської тенісистки в підтримку України / фото з інстаграму Носкової

На першій зображений зруйнований росіянами житловий будинок, на другій – алея загиблих Героїв на Майдані незалежності. На обох фото Носкова зробила той самий напис із недоречним питанням: "Чого ви не носите костюм?".

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський ще на початку повномасштабної війни пообіцяв одягти костюм лише після завершення бойових дій. З того часу голова держави був на всіх міжнародних зустрічах в одязі стилю "мілітарі".