Шахтер подал судебный иск о признании украинского клуба банкротом: что произошло

Донецкий Шахтер подал судебный иск в Хозяйственный суд Днепропетровской области. "Горняков" интересует вопрос относительно банкротства СК Днепра-1.

Сейчас точная причина иска не сообщается. Однако с большой вероятностью он касается финансовых споров между клубами.

Читайте также Срна назвал фаворита на "золото" и "серебро" УПЛ

Рассмотрение дела не началось

Суд решил пока не рассматривать это дело, сообщает 24 Канал со ссылкой на Opendatabot. Все из-за того, что Шахтер не оплатил судебный сбор. Чтобы исправить ситуацию, донецкому клубу было предоставлено 5 дней – крайняя дата 14 марта.

"Рассмотрев заявление и прилагаемые документы, хозяйственный суд пришел к выводу о необходимости оставления иска без движения. За подачу заявления об открытии производства по делу о банкротстве ООО Спортивный клуб Днепр-1 необходимо было оплатить судебный сбор в размере 30 280 гривен.

Итак, заявление ООО Футбольный клуб Шахтер Донецк подано без соблюдения требований. Заявителю в течение пяти дней со дня вручения определения суда устранить недостатки заявления, а именно предоставить надлежащим образом оформленные доказательства уплаты судебного сбора на сумму 30 280 гривен", – говорится в заявлении суда.

Интересно. По информации ТаТоТаке, претензии Шахтера касаются обязательств днепровского клуба по переходу Александра Пихаленка в киевское Динамо. Согласно договоренности между клубами, Днепр-1 должен был оплатить "горнякам" определенный процент от трансферной суммы.

Отметим, что 27-летний полузащитник сборной Украины стал игроком "бело-синих" перед началом сезона-2024/2025. Официально сумма перехода не объявлялась, однако, по инсайдерской информации, она составила два с половиной миллиона евро.