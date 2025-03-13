Наразі точна причина позову не повідомляється. Проте з великою ймовірністю він стосується фінансових суперечок між клубами.

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Розгляд справи не розпочався

Суд вирішив поки не розглядати цю справу, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opendatabot. Усе через те, що Шахтар не сплатив судовий збір. Щоб виправити ситуацію, донецькому клубу було надано 5 днів – крайня дата 14 березня.

"Розглянувши заяву та документи, що додаються, господарський суд дійшов висновку про необхідність залишення позову без руху. За подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ Спортивний клуб Дніпро-1 необхідно було сплатити судовий збір у розмірі 30 280 гривень.

Отже, заява ТОВ Футбольний клуб Шахтар Донецьк подана без дотримання вимог. Заявнику протягом п'яти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки заяви, а саме надати належно оформлені докази сплати судового збору на суму 30 280 гривень", – йдеться у заяві суду.

Цікаво. За інформацією ТаТоТаке, претензії Шахтаря стосуються зобовʼязань дніпровського клубу щодо переходу Олександра Піхальонка в київське Динамо. Згідно з домовленістю між клубами, Дніпро-1 мав сплатити "гірникам" певний відсоток від трансферної суми.

Зазначимо, що 27-річний півзахисник збірної України став гравцем "біло-синіх" перед початком сезону-2024/2025. Офіційно сума переходу не оголошувалася, проте, за інсайдерською інформацією, вона склала два з половиною мільйони євро.