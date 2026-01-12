В титульном бою боксер нокаутировал соперника и отправил в нокдаун судью: видео инцидента

В субботу, 10 января, в немецком Оберхаузене состоялся вечер бокса. Его главным событием стала битва Агита Кабаела против Дамиана Кныбы.

В андеркарде же этого события, в частности, дрались Хайдер Эррера и Рикардо Нуньес за титул временного чемпиона WBC в легком весе. Во время этого боя произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого рефери оказался на канвасе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Combat Sports News.

Что произошло с судьей во время боя?

Во время восьмого раунда кубинец попал серией хуков по панамскому сопернику, после чего тот начал шататься и отступать. Эррера бросился добивать оппонента, заставляя рефери срочно вмешаться для остановки поединка.

Опытный судья Даниэль Ван де Виле пытался это сделать, оттягивая Хайдера за спину. Однако ему этого не удалось сделать и уже сам рефери вместо Нуньеса оказался на настиле, отскочив от кубинца.

В этот момент Эррера начал праздновать победу, считая, что поединок завершен, а панамец стоял у канатов и выглядел готовым продолжать драться, что вызвало путаницу среди фанатов.

Однако рефери быстро встал и подошел к Рикардо. Он все же остановил бой и объявил о его завершении техническим нокаутом.

Рефери оказался на канвасе во время боя Эррера – Нуньес: смотрите видео

К слову. В главном поединке вечера бокса Агит Кабаел техническим нокаутом одолел Дамиана Кныбу.

После победы немец заявил о желании встретиться с одним из действующих чемпионов мира Александром Усиком или Фабио Уордли, который получил пояс WBO после того, как украинец сделал его вакантным.

Долго ждал этой возможности завоевать титул. Я победил трех монстров в сезоне в Эр-Рияде. Дайте мне бой за титул чемпиона мира. Я готов,

– цитирует Кабаэла Boxing Scene.

Что известно о судье Даниэле Ван де Виле?