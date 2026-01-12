В титульном бою боксер нокаутировал соперника и отправил в нокдаун судью: видео инцидента
- Во время поединка между Хайдером Эррерой и Рикардо Нуньесом рефери Даниэль Ван де Виле оказался на канвасе после неудачного вмешательства.
- Бой завершился техническим нокаутом в пользу Эрреры, хотя Нуньес выглядел готовым продолжать, что вызвало на мгновение путаницу среди фанатов.
В субботу, 10 января, в немецком Оберхаузене состоялся вечер бокса. Его главным событием стала битва Агита Кабаела против Дамиана Кныбы.
В андеркарде же этого события, в частности, дрались Хайдер Эррера и Рикардо Нуньес за титул временного чемпиона WBC в легком весе. Во время этого боя произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого рефери оказался на канвасе, сообщает 24 Канал со ссылкой на Combat Sports News.
Что произошло с судьей во время боя?
Во время восьмого раунда кубинец попал серией хуков по панамскому сопернику, после чего тот начал шататься и отступать. Эррера бросился добивать оппонента, заставляя рефери срочно вмешаться для остановки поединка.
Опытный судья Даниэль Ван де Виле пытался это сделать, оттягивая Хайдера за спину. Однако ему этого не удалось сделать и уже сам рефери вместо Нуньеса оказался на настиле, отскочив от кубинца.
В этот момент Эррера начал праздновать победу, считая, что поединок завершен, а панамец стоял у канатов и выглядел готовым продолжать драться, что вызвало путаницу среди фанатов.
Однако рефери быстро встал и подошел к Рикардо. Он все же остановил бой и объявил о его завершении техническим нокаутом.
Рефери оказался на канвасе во время боя Эррера – Нуньес: смотрите видео
К слову. В главном поединке вечера бокса Агит Кабаел техническим нокаутом одолел Дамиана Кныбу.
После победы немец заявил о желании встретиться с одним из действующих чемпионов мира Александром Усиком или Фабио Уордли, который получил пояс WBO после того, как украинец сделал его вакантным.
Долго ждал этой возможности завоевать титул. Я победил трех монстров в сезоне в Эр-Рияде. Дайте мне бой за титул чемпиона мира. Я готов,
– цитирует Кабаэла Boxing Scene.
Что известно о судье Даниэле Ван де Виле?
69-летний бельгиец является одним из самых опытных рефери в профессиональном боксе.
Он работает на ринге уже 35 лет и обслужил более тысячи боев, среди которых было немало титульных.
В частности, именно он был судьей таких поединков, как Леннокс Льюис – Хасим Рахман и Виталий Кличко – Хуан Карлос Гомес.
Его жена также является боксерской судьей.