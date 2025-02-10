Трамп стал первым президентом, посетившим финал Супербоула

Дональд Трамп стал первым действующим президентом США, который посетил чемпионат по американскому футболу Супербоул. Он состоялся в ночь на 10 февраля на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Трамп посетил Супербоул

Дональд Трамп посетил чемпионат по американскому футболу Супербоул на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане. Так, он стал первым действующим президентом, который посетил поединок.

Трамп посетил Супербоул: смотрите видео

Перед игрой Трамп опубликовал заявление, что "футбол является самым популярным видом спорта в Америке недаром, он способствует чувству национального единства, объединяет семьи, друзей и болельщиков, укрепляет сообщества".

Эта ежегодная традиция выходит за пределы наших разногласий и олицетворяет наши общие патриотические ценности семьи, веры и свободы, которые героически защищают наши военнослужащие, правоохранители и спасатели,

– подчеркнул Трамп.

Интересно, что Трамп прогнозировал победу команды "Канзас-Сити Чифс", которые до этого дважды побеждали в Национальной футбольной лиге. Однако в Супербоуле победу одержала Филадельфия Иглс. Они разгромили соперника со счетом 40:22.