Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".
Дивіться також Указ підписано: Трамп заборонив трансгендерним спортсменам брати участь у жіночих змаганнях
Трамп відвідав Супербоул
Дональд Трамп відвідав чемпіонат з американського футболу Супербоул на стадіоні Caesars Superdome в Новому Орлеані. Так, він став першим чинним президентом, який відвідав поєдинок.
Трамп відвідав Супербоул: дивіться відео
Перед грою Трамп опублікував заяву, що "футбол є найпопулярнішим видом спорту в Америці недаремно, він сприяє почуттю національної єдності, об'єднує родини, друзів і вболівальників, зміцнює спільноти".
Ця щорічна традиція виходить за межі наших розбіжностей і уособлює наші спільні патріотичні цінності сім'ї, віри та свободи, які героїчно захищають наші військовослужбовці, правоохоронці та рятувальники,
– наголосив Трамп.
Цікаво, що Трамп прогнозував перемогу команди "Канзас-Сіті Чіфс", які до цього двічі перемагали у Національній футбольній лізі. Однак у Супербоулі перемогу здобула Філадельфія Іглс. Вони розгромили суперника з рахунком 40:22.