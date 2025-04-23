Клубы УПЛ обсудили календарь соревнований следующего сезона: была решена судьба Суперкубка

Во вторник, 22 апреля, состоялось заседание участников Украинской Премьер-лиги в формате видеоконференции. Темой обсуждения был календарь соревнований на кампанию-2025/2026.

Представителям всех клубов УПЛ заранее был отправлен проект плана-календаря, который разработала рабочая группа. Среди прочего также решалось, будет ли проводиться Суперкубок Украины, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

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Результат встречи

По итогам видеоконференции, участники согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины. Также определили базовую дату первого тура Украинской Премьер-лиги – 2 августа.

Клубам дали время для финального согласования плана-календаря УПЛ-2025/26. Окончательно он будет утвержден на заседании Исполкома УАФ.

Отметим, что все представители Украины начнут свой путь в еврокубках с ранних стадий квалификации – еще до старта национального чемпионата. Всего наша страна будет иметь в международных соревнованиях четыре команды:

Лига чемпионов: чемпион УПЛ стартует во втором квалификационном раунде (22/23 и 29/30 июля).

Лига Европы: обладатель Кубка Украины или вторая команда УПЛ начнет свой путь в первом квалификационном раунде (10 и 17 июля).

Лига конференций: вторая и третья (или третья и четвертая) команды УПЛ стартуют во втором квалификационном раунде (24-го и 31 июля).

Напомним, что финалисты Кубка Украины-2024/2025 станут известны 23 апреля. Два из четырех полуфиналистов ни разу не играли в решающем матче за трофей.