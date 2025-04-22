Президент клуба Игорь Суркис рассказал, что команда будет выступать ближе к Украине. Он планирует проводить условно домашние матчи еврокубков следующего сезона в Польше, сообщает 24 Канал со ссылкой на ТаТоТаке.

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Логичный выбор

Игорь Михайлович рассказал, что приоритетным вариантом является Люблин. Украинский клуб собирается даже вложить собственные средства в улучшение газона на местном стадионе:

"На 90% мы определились. Будем играть в Польше, вероятнее всего это будет Люблин. Там мы играли квалификацию прошлого турнира. Может и Варшава. Многое будет зависеть от того, какие польские команды попадут в еврокубки. Здесь очень сложное решение. Но мы очень устали от наших маршрутов. У меня есть большая надежда, что война может закончится, и мы будем играть дома.

В Люблине очень хороший стадион, других вариантов я не вижу. Мы договорились, что на этой арене вложим собственные деньги в газон, чтобы он был лучшим. Есть один факт, который меня беспокоит. Если мы попадем на групповой этап Лиги чемпионов, то матчи придется играть зимой. А там погода будет примерно такая же, как и в Украине".

Справка. В нынешнем сезоне Динамо в рамках квалификации Лиги чемпионов дошло до раунда плей-офф, где "бело-синие" уступили Зальцбургу. В групповом этапе Лиги Европы киевляне заняли 34 место.

Напомним, что сейчас Динамо занимает первое место в турнирной таблице УПЛ, опережая Александрию на шесть очков за пять туров до конца чемпионата. Чемпион Украины будет стартовать во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.