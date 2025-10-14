В Тернополе произошел конфликт между ТЦК и гражданскими. Очевидцы рассказали, что военнослужащие пытались достать из авто мужчину, который якобы скрывался там более суток. Вместе с мужчиной в машине находилась его жена.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. Жители Тернополя долго следили за ситуацией, некоторые решили вмешаться.

Смотрите также Почему военнообязанные остаются в розыске даже после уплаты штрафов: объяснение юриста

Как в полиции комментируют инцидент в Тернополе?

В сети утверждали, что на месте, где 13 октября произошло событие – возле ТЦ "Орнава" – собрались около сотни прохожих, которые вступились за пару в авто. Автомобиль, в котором находился бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный со своей женой смог уехать. В то же время машина неизвестных в балаклавах пыталась ехать за ним, но люди помешали ей уехать с места.

СМИ установили, что мужчину пытались задержать не служащие ТЦК, а якобы военные из 3 штурмовой бригады. Однако журналистам рассказали, что именно военные ТЦК и СП заблокировали авто мужчины, который якобы был в розыске. Из-за этого и произошел конфликт.

Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Как сообщили в УНН, правоохранители собирают видео с камер наблюдения. Личности всех, кто действовал противозаконно, установят.

Утверждается, что стычки между гражданскими на самом деле не было. Происходил лишь словесный конфликт.

В Тернополе произошел конфликт между военными и гражданскими: смотрите видео

Неизвестные в форме и балаклавах заблокировали авто Сергея Задорожного: видео

Что пишут о ситуации в ТЦК?

Тернопольский ТЦК и СП не прокомментировал конкретно этот случай. Но там заявили, что к мобилизации привлекаются боевые подразделения ВСУ. То есть тезис о том, что Сергея Задорожного задерживали не работники ТЦК, вполне может быть правдивой.

Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур,

– объяснили в территориальном центре.

Что известно о попытке задержания Сергея Задорожного?

Почти сутки неизвестные люди в военной форме блокировали автомобиль спортсмена в центре Тернополя. Чтобы Задорожный не поехал, ему под колеса авто поставили металлических "ежей".

Люди в балаклавах, которые блокировали авто мужчины, не позволяли подходить к авто, а также запретили давать воду и еду, при том, что Сергей Задорожный просидел там длительное время.

Люди в военной форме утверждали, что "обеспечивают общественный порядок".