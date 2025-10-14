- Юрист Задорожного утверждает, что его документы были в порядке, поэтому ему безосновательно перекрыли движение.
Авто футболиста блокировали люди в балаклавах: в полиции рассказали о конфликте в центре Тернополя
- В Тернополе произошел конфликт между военными и гражданскими, где пытались задержать Сергея Задорожного, бывшего футболиста сборной Украины, но люди помешали этому.
- Полиция выясняет обстоятельства инцидента, собирая видеоматериалы.
В Тернополе произошел конфликт между ТЦК и гражданскими. Очевидцы рассказали, что военнослужащие пытались достать из авто мужчину, который якобы скрывался там более суток. Вместе с мужчиной в машине находилась его жена.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на местные СМИ. Жители Тернополя долго следили за ситуацией, некоторые решили вмешаться.
Как в полиции комментируют инцидент в Тернополе?
В сети утверждали, что на месте, где 13 октября произошло событие – возле ТЦ "Орнава" – собрались около сотни прохожих, которые вступились за пару в авто. Автомобиль, в котором находился бывший футболист сборной Украины Сергей Задорожный со своей женой смог уехать. В то же время машина неизвестных в балаклавах пыталась ехать за ним, но люди помешали ей уехать с места.
СМИ установили, что мужчину пытались задержать не служащие ТЦК, а якобы военные из 3 штурмовой бригады. Однако журналистам рассказали, что именно военные ТЦК и СП заблокировали авто мужчины, который якобы был в розыске. Из-за этого и произошел конфликт.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Как сообщили в УНН, правоохранители собирают видео с камер наблюдения. Личности всех, кто действовал противозаконно, установят.
Утверждается, что стычки между гражданскими на самом деле не было. Происходил лишь словесный конфликт.
В Тернополе произошел конфликт между военными и гражданскими: смотрите видео
Неизвестные в форме и балаклавах заблокировали авто Сергея Задорожного: видео
Что пишут о ситуации в ТЦК?
Тернопольский ТЦК и СП не прокомментировал конкретно этот случай. Но там заявили, что к мобилизации привлекаются боевые подразделения ВСУ. То есть тезис о том, что Сергея Задорожного задерживали не работники ТЦК, вполне может быть правдивой.
Такие группы формируются из военнослужащих, которые имеют боевой опыт и пользуются уважением среди собратьев и общества. Их участие в этих мероприятиях помогает повысить доверие к процессу мобилизации и обеспечивает соблюдение законности ведь, напомним, что все мероприятия оповещения происходят во взаимодействии с сотрудниками Национальной полиции и других силовых структур,
– объяснили в территориальном центре.
Что известно о попытке задержания Сергея Задорожного?
Почти сутки неизвестные люди в военной форме блокировали автомобиль спортсмена в центре Тернополя. Чтобы Задорожный не поехал, ему под колеса авто поставили металлических "ежей".
Люди в балаклавах, которые блокировали авто мужчины, не позволяли подходить к авто, а также запретили давать воду и еду, при том, что Сергей Задорожный просидел там длительное время.
Люди в военной форме утверждали, что "обеспечивают общественный порядок".