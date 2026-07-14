Звездные теннисисты тайно поженились – церемонию провели в день финала Уимблдона

В тот момент, когда спортивное сообщество следило за финалом Уимблдона в одиночном разряде среди мужчин, в мире тенниса появилась еще одна супружеская пара. Свадьбу сыграли британка Кэти Бултер и австралиец Алекс Де Минор.

Теннисные звезды создали семью после семи лет отношений. О подробностях свадьбы сообщил британский таблоид Daily Mail.

Как и где спортсмены сыграли свадьбу?

Церемония состоялась в очаровательной деревне в Лестершире, недалеко от места, где выросла 29-летняя Кэти и где до сих пор живут ее родители. Свадьба Кэти Бултер и Алекса Де Минора совпала по времени с проведением мужского финала Уимблдона, где Янник Синнер обыграл Александра Зверева.

Отмечается, что празднование пришлось планировать в довольно сжатые сроки – менее чем за две недели. Молодожены приняли участие в Уимблдоне, но неожиданно проиграли свои матчи уже на стадии первого круга. После этого Бултер и Де Минор взялись за организацию церемонии.

Известно, что пара прибыла в церковь вместе. Жених сидел за рулем черного Porsche Carrera, а его будущая жена расположилась сзади. После завершения обряда в церкви молодожены и их гости отправились в паб неподалеку.

Британские СМИ добавляют, что особенно ценным моментом для Кэти стало присутствие на свадьбе ее дедушки Брайана, который сейчас находится в больнице. Он приехал на такси в сопровождении сиделки, и ему помогли войти в церковь.

Что дальше у Бултер и Де Минора?

Медовым месяцем известная теннисная пара наслаждаться будет недолго. Уже в конце августа Кэти примет участие в квалификации турнира WTA 500 в Вашингтоне. Алекс тоже выступит в этом американском городе. Но начнет свой путь с основной сетки.

В понедельник, 13 июля, австралийский теннисист поднялся на пятую строчку мирового рейтинга и обновил свой личный рекорд.

Его жена занимает 65-е место в женском рейтинге. Наивысшим рейтинговым достижением Кэти является 23-е место в ноябре 2024 года.