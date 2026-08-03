Португальский футболист и его избранница планируют провести церемонию уже 8 августа на Мадейре. Среди гостей ожидается немало мировых звезд спорта, музыки и кино, сообщает 24 Канал.

Кто может посетить свадьбу Роналду

После многих лет отношений Криштиану Роналду и Джорджина Родригес планируют официально пожениться 8 августа. Церемония должна состояться в соборе Фуншала, а праздничная вечеринка – в пятизвездочном отеле Savoy Palace на острове Мадейра.

По данным зарубежных изданий, в список возможных гостей вошло немало знаменитостей. Среди них – футболисты Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе, бывший защитник Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд, актер Вин Дизель, а также мировые музыкальные звезды Дрейк, Рианна, Дженнифер Лопес и Трэвис Скотт.

Отдельно упоминается популярный американский блогер IShowSpeed, который давно не скрывает своего восхищения португальским нападающим и неоднократно встречался с ним лично.

Хабиб, Макгрегор и Месси – действительно ли получили приглашения

Издание MMAWeekly также утверждает, что приглашения на свадьбу могли получить бывшие чемпионы UFC Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Помимо них, в неофициальных списках фигурируют восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси и британский телеведущий Пирс Морган, поддерживающий дружеские отношения с Роналду.

В то же время официального подтверждения полного списка гостей пока нет. Сам Роналду и Джорджина не комментировали информацию о предстоящей церемонии, а также не раскрывали подробностей торжества.

Если информация подтвердится, свадьба португальской суперзвезды может стать одним из самых громких светских событий года, ведь на одном мероприятии могут собраться ведущие спортсмены, музыканты, актеры и интернет-знаменитости из разных уголков мира.