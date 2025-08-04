Это было пятое очное противостояние между соперницами. Украинка в четвертый раз триумфовала, одержав победу чуть меньше, чем за полтора часа, сообщает 24 Канал.

Читайте также Новости об Украине пессимистические: Свитолина рассказала, как муж относится к ее поездкам домой

Как прошел матч?

Уроженка Одессы в третьем гейме не смогла защитить свою подачу, но сразу ответила обратным брейком. Важным также стал седьмой гейм, в котором Элина отыгралась с 0:40.

А решающим оказался десятый гейм. В нем Свитолина сделала второй брейк и закрыла сет со счетом 6:4.

Вторую партию Анисимова начала перспективно для себя. Она имела три брейк-пойнта при счете 1:1 на подаче украинки, но все же не смогла реализовать ни один из них.

После этого Элина Свитолина полностью захватила инициативу. Первая ракетка Украины выдала великолепную серию и разгромила в конце концов свою именитую соперницу со счетом 6:1.

Аманда Анисимова – Элина Свитолина 0:2 (4:6, 1:6)

Смотрите видеообзор победы Свитолиной над Анисимовой

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала четыре эйса при трех двойных ошибках, реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов и выиграла 8 из 9 геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 70:56.

Отметим, что в четвертьфинале первая ракетка Украины сыграет против Наоми Осаки. Ранее они семь раз встречались и трижды победу праздновала одесситка.

Напомним, что до этой стадии турнира также с Элиной Свитолиной дошла Марта Костюк, которая накануне переиграла Маккартни Кесслер. В 1/4 финала она будет противостоять Елене Рыбакиной, которая выбила из турнира Даяну Ястремскую.