Свитолина на характере вышла в 1/8 финала турнира в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме встречалась с американкой Хейли Баптист. Это была первая встреча соперниц.

Элина Свитолина – Хейли Баптист 2:1 (6:4, 3:6, 6:4)

Первая ракетка Украины начала турнир со второго круга. В 1/32 финала Элина Свитолина одержала непростую победу над испанкой Джессикой Бузас Манейро, пишет 24 Канал.

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Валидольный матч Свитолиной

В следующем раунде украинка сыграла с представительницей США. В мировом рейтинге WTA Хейли Баптист занимает 90 место. Соперницы впервые встретились на теннисном корте.

Дебют первого сета был за американкой, которая выиграла два гейма. Свитолина сумела собраться и взять четыре подряд гейма. Баптист попыталась отыграться, однако Элина уверенно довела партию до победы – 6:4.

Во втором сете 23-летняя американка легко выиграла пять подряд геймов, получив солидный гандикап. Свитолина отыграла три гейма, но в итоге уступила 3:6.

Решающая партия была не менее напряженная. Равная борьба шла до шестого гейма (3:3). И все же Свитолина дожала соперницу и одержала победу в сете 6:4.

В четвертом раунде грунтового турнира WTA 1000 в Риме Свитолина встретится с Даниэль Коллинс, которая выбила из соревнований Игу Швьонтек.