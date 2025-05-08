Элина Свитолина (Украина) – Джессика Бузас Манейро (Испания) 2:0 (6:4, 7:6)

В столице Италии начался престижный теннисный турнир среди женщин категории WTA1000. Среди 96-ти участниц соревнования в Риме стартовали и три представительницы Украины, сообщает 24 Канал.

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Непростой старт

Даяна Ястремская вылетела в первом же круге, тогда как Марта Костюк легко прошла Александру Эалу. В свою очередь сразу со второго раунда начала свой путь Элина Свитолина.

На прошлой неделе одесситка дошла до 1/2 финала турнира в Мадриде и поднялась на 14 место в рейтинге WTA. Первой оппоненткой Элины в Риме стала испанка Джессика Бузас Манейро.

22-летняя девушка занимает 72 место в мировом рейтинге, поэтому считалась явным андердогом в бою против Свитолиной. В конце концов украинка доказала свой статус на корте, но поединок получился непростым для нее.

В первом сете девушки совершили по два брейка на старте, после чего Элина смогла вырвать победу в десятом гейме. А второй сет вообще затянулся на час. Бузас Манейро была в шаге от успеха, когда подавала при счете 5:4 в свою пользу.

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Свитолиной же удалось оформить обратный брейк и перевести сет в тайбрейк. Там украинка уже на опыте разобралась с испанкой, отдав Джессике всего две подачи.

Таким образом Свитолина вышла в 1/16 финала, где избежит встречи с россиянкой Людмилой Самсоновой. "Нейтральная" спортсменка уступила Хейли Баптист (WTA №90), поэтому именно американка сыграет против Элины.