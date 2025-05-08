Еліна Світоліна (Україна) – Джессіка Бузас Манейро (Іспанія) 2:0 (6:4, 7:6)

В столиці Італії розпочався престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання в Римі стартували і три представниці України, повідомляє 24 Канал.

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Непростий старт

Даяна Ястремська вилетіла у першому ж колі, тоді як Марта Костюк легко пройшла Александру Еалу. У свою чергу одразу з другого раунду розпочала свій шлях Еліна Світоліна.

Минулого тижня одеситка дійшла до 1/2 фіналу турніру в Мадриді та піднялась на 14 місце в рейтингу WTA. Першою опоненткою Еліни в Римі стала іспанка Джессіка Бузас Манейро.

22-річна дівчина посідає 72 місце у світовому рейтингу, тому вважалась явним андердогом у бою проти Світоліної. Зрештою українка довела свій статус на корті, але поєдинок вийшов непростим для неї.

У першому сеті дівчата здійснили по два брейка на старті, після чого Еліна змогла вирвати перемогу в десятому геймі. А другий сет взагалі затягнувся на годину. Бузас Манейро була в кроці від успіху, коли подавала за рахунку 5:4 на свою користь.

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Світоліній же вдалось оформити зворотній брейк та перевести сет у тайбрейк. Там українка вже на досвіді розібралась із іспанкою, віддавши Джессіці всього дві подачі.

Таким чином Світоліна вийшла в 1/16 фіналу, де уникне зустрічі із росіянкою Людмілою Самсоновою. "Нейтральна" спортсменка поступилась Хейлі Баптіст (WTA №90), тому саме американка зіграє проти Еліни.