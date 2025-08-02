В ночь с 1 на 2 августа состоялись матчи 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Монреале. В одном из них Элина Свитолина встречалась с "нейтральной" Анной Калинской.

Это была третья очная встреча между соперницами. Украинка продолжила свою победную серию, справившись с оппоненткой на этот раз всего за 55 минут, сообщает 24 Канал.

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Как прошел матч?

Уроженка Одессы с самого начала захватила инициативу, выиграв стартовые три гейма. После этого "нейтральная" теннисистка размочила счет, но на большее ее не хватило – Элина уверенно закрыла сет со счетом 6:1.

Вторую партию Калинская начала с защиты своей подачи, однако на этом хорошие моменты для нее в игре закончились. Первая ракетка Украины "сводила в школу" россиянку, выиграв шесть подряд геймов, и спокойно пробилась в следующую стадию турнира, повторив счет первого сета.

Анна Калинская – Элина Свитолина 0:2 (1:6, 1:6)

Статистика. По ходу поединка Элина Свитолина сделала восемь эйсов при двух двойных ошибках, реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов и выиграла все семь геймов на своей подаче. Общий баланс очков – 57:32.

Отметим, что в 1/8 финала первая ракетка Украины сыграет против Аманды Анисимовой. Ранее они четыре раза встречались и трижды победу праздновала одесситка.

Напомним, что до этой стадии турнира также с Элиной Свитолиной дошли Марта Костюк и Даяна Ястремская. Накануне они обе одолели соперниц из топ-20 мирового рейтинга.