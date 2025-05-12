Свитолина одолела вторую американку подряд и впервые вышла в 1/4 тысячника в Риме
- Элина Свитолина победила Даниэль Коллинз со счетом 2:0 (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Риме.
- В четвертьфинале Свитолина сыграет против американки Пейтон Стернз.
Элина Свитолина пробилась в четвертьфинал тысячника в Риме. На этапе 1/8 финала она одолела американку Даниэль Коллинз.
Элина Свитолина – Даниэль Коллинз 2:0 (6:4, 6:2)
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала убедительную победу над американкой Даниэль Коллинз в матче 1/8 финала турнира WTA 1000 в Риме. Впервые в истории она сумела выйти в четвертьфинал этого турнира, пишет 24 канал.
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Уверенная победа украинки
В начале первого сета соперницы обменялись брейками. Впоследствии Свитолина сумела перехватить инициативу и реализовать свой второй брейкпойнт, выйдя вперед. До завершения партии украинская теннисистка смогла сохранить преимущество и сет завершился со счетом 6:4 в пользу украинки.
Во втором сете Свитолина совершила рывок, забрав пять геймов подряд. Далее партии были довольно напряженными, однако украинка все же подала на матчпойнт, закрыв сет победой.
Поединок длился 1 час 27 минут.
Отметим, что в четвертьфинале Элина Свитолина встретится с американкой Пейтон Стернз.