Еліна Світоліна – Даніель Коллінз 2:0 (6:4, 6:2)

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула переконливу перемогу над американкою Даніель Коллінз у матчі 1/8 фіналу турніру WTA 1000 в Римі. Вперше в історії вона зуміла вийти у чвертьфінал цього турніру, пише 24 канал.

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Впевнена перемога українки

На початку першого сету суперниці обмінялись брейками. Згодом Світоліна зуміла перехопити ініціативу та реалізувати свій другий брейкпойнт, вийшовши уперед. До завершення партії українська тенісистка змогла зберегти перевагу і сет завершився з рахунком 6:4 на користь українки.

У другому сеті Світоліна здійснила ривок, забравши п'ять геймів поспіль. Далі партії були доволі напруженими, однак українка все ж подала на матчпойнт, закривши сет перемогою.

Поєдинок тривав 1 годину 27 хвилин.

Відзначимо, що у чвертьфіналі Еліна Світоліна зустрінеться з американкою Пейтон Стернз.