Перед цим протистоянням українська тенісистка натякала, що збирається потиснути руку колишній росіянці, яка наприкінці березня змінила громадянство на австралійське. Марта врешті-решт здобула перемогу, а біля сітки після завершення гри відбулося рукостискання.

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Повага за систематичну адекватність

Друга ракетка України пояснила, чому пішла на такий крок. Вона заявила, що поважає позицію Дарії Касаткіної, яка спочатку публічно засудила війну Росії проти України, згодом висловлювала розуміння щодо відмови українок не тиснути руки росіянкам, а потім змінила громадянство, повідомляє 24 Канал із посиланням на Tennis.com.

Думаю, якщо хтось не просто говорить правду, але й діє згідно з нею, то це заслуговує на повагу. Важливо визнавати такі вчинки, щоб інші люди могли брати приклад і мати на кого рівнятися в цих речах. Я була дуже рада за неї та за її рішення, але я не можу назвати нас друзями. Я думаю, що ми колеги, як і з усіма гравцями в турі. Нічого не змінилося, просто зараз вона представляє Австралію. Я тисну їй руку та дуже рада за неї,

– сказала Костюк.

Також Марта підкреслила, що Касаткіна є дуже рідкісним прикладом серед російських спортсменів, які не побоялися висловитися проти війни. Саме тому вона поважає Дарію, на відміну від деяких інших "запорєбрикових" тенісисток, які змінили громадянство, але жодним чином не засудили дії свого уряду:

"Я не пригадую, щоб інші виступали проти війни. Я не знаю, з яких мотивів вони міняли паспорт. Можливо, у них не було доступу до візи або просто приємніше представляти країну, де дійсно є прапор. Я не знаю, якими були їхні наміри, і вони не говорили про це. Це просто прапор біля вашого імені, але я не бачу повної картини.

Думаю, що це залежить від людських цінностей. Це залежить від того, що ви відстоюєте, що ви підтримуєте та як ви можете жити з собою, своїми рішеннями. Усі люди різні. Очевидно, я не можу приймати рішення за інших людей, але я думаю, що вона є дуже, дуже хорошим прикладом пошуку виходу з дуже складної ситуації, у яку вас ставить життя".

До слова. Це було сьоме очне протистояння між тенісистками. В ньому Марта Костюк здобула свою третю перемогу.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу українка зіграє проти 26-ї ракетки світу Лейли Фернандес. Матч відбудеться 11 травня.