Костюк обыграла Свитолину и вышла в дебютный полуфинал на Ролан Гаррос

Элина Свитолина и Марта Костюк сыграли первый в истории Ролан Гаррос четвертьфинал с участием двух украинок. Обе спортсменки боролись за дебютный полуфинал на турнире.

Наші спортсменки зіграли між собою у вівторок, 2 червня.

Как завершился матч Свитолиной и Костюк?

Старт поединка выдался за Мартой. Именно 23-летняя Костюк быстрее вошла в игру и повела со счетом 3:0 по геймам. Впоследствии Свитолина также сумела взять гейм на подаче соперницы, однако в заключительной части первого сета снова сильнее была Костюк – 6:3 для нее.

Вторая партия началась обратно к тому, что было в первом сете. Элина сумела выиграть три стартовых гейма и сделать счет 3:0 в свою пользу. Далее 31-летняя теннисистка только нарастила преимущество – 6:2 и 1:1 по сетам.

В решающем сете игроки долгое время делали брейки, пока свою подачу не защитила младшая из украинок. Впоследствии Костюк сумела довести матч до победы – 6:2.

Марта Костюк – Элина Свитолина – 2:1 (6:3, 2:6, 6:2)

Отметим, что дальше победительница встретится с "беспрепятственной" россиянкой Мирой Андреевой. Этот поединок состоится в четверг, 4 июня. Расписание матчей этого дня организаторы опубликуют в среду.

Свитолина и Костюк: что дальше?

В лайв-рейтинге Элина Свитолина потеряет одну позицию. Она защитила свои очки за четвертьфинал 2025 года, но в мировой классификации выше будет Андреева.

Также может обойти землячку и Марта Костюк, для этого ей надо выиграть Роллан Гаррос. Победительница сегодняшнего матча может подняться минимум на 12 позицию в табели о рангах. Потенциальная победа над Мирой Андреевой может поднять Марту на девятую строчку, а титул – на восьмую.

На следующей неделе Марта заявлена для участия в травяном турнире серии WTA 500, который состоится в Лондоне. Правда, существует вероятность, что при условии выхода в финал Ролан Гаррос мы ее там не увидим.

Свитолина есть в стартовом листе аналогичных соревнований в Берлине. Там основная свитка турнира стартует с 15 июня.