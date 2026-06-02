В эксклюзивном комментарии 24 Канала легендарный американец, который сейчас работает экспертом на Eurosport, объяснил, почему для него победа Свитолиной была бы особенной. А также отметил прогресс украинского тенниса.

Кто станет победительницей четвертьфинала Ролан Гаррос Свитолина – Костюк по мнению Макилроя?

Американец признался, что в матче двух украинок будет болеть именно за Элину Свитолину.

Это была бы такая красивая история, учитывая ужасную ситуацию в ее стране. Уверен, она бы не хотела сейчас играть против Марты Костюк. Но хорошая новость в том, что кто-то из Украины точно будет в полуфинале,

– сказал Макилрой.

По словам семикратного триумфатора "мэйджоров", Свитолина сейчас играет в свой лучший теннис за всю карьеру. Макилрой отметил, что раньше Элина была, как и ее муж Гаэль Монфис, скорее реактивной, чем проактивной спортсменкой на корте. Однако сейчас она стала лучшей версией самой себя.

Макилрой отдал должное и Марте Костюк: по его мнению, обе украинки демонстрируют великолепный уровень.

Когда сыграют Свитолина и Костюк на Ролан Гаррос?

Украинский четвертьфинал запланирован вторым запуском во вторник, 2 июня, на центральном корте. Ожидается, что Элина и Марта появятся на грунтовой площадке около 13:30-14:00 по киевскому времени.

Напомним, что матчи Ролан Гаррос-2026 можно посмотреть на Eurosport и HBO Max.