Бывший голкипер сборной Украины Денис Бойко в комментарии 24 Канала поделился своими ожиданиями от работы нового тренера. Также он ответил, согласился бы присоединиться к команде, если бы Мальдера пригласил его на должность тренера вратарей.

Смотрите также Календарь матчей сборной Украины по футболу в 2026 году: где и с кем сыграет главная команда

Какие ожидания у Бойко от сборной Украины и нового тренера?

Бывший голкипер выразил оптимизм относительно нового главного тренера национальной сборной Андреа Мальдеры.

Я очень надеюсь на это, очень хочу, и знаю этого специалиста. Я работал с ним в национальной сборной, когда он был помощником Андрея Шевченко. Хороший человек, хороший специалист, очень интересная личность, много аналитики, много интересных идей и правильное отношение к футболистам. Думаю, что коммуникация с игроками на самом высоком уровне, поэтому у Мальдеры все должно получиться,

– рассказал Бойко.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

На вопрос, согласился бы он стать тренером вратарей в сборной под руководством Мальдеры, Бойко ответил: "Нет, я не вижу себя тренером".

Относительно конкуренции на вратарской позиции в сборной, Бойко отметил, что нынешний сбор имеет, прежде всего, информационный характер.

Первый сбор нового главного тренера – это возможность пересмотреть как можно больше кандидатов. Вызвали пять вратарей, и все они на хорошем уровне. Каждый заслуживает внимания, но потом тренер будет определяться уже с более узким кругом,

– объяснил экс-вратарь.

Напомним, что Андреа Мальдера вызвал в сборную Украины вратарей Анатолия Трубина, Андрея Лунина, Дмитрия Ризныка, Руслана Нещерета и Георгия Ермакова.

Почему сборная Украины сменила тренера?

Новым главным тренером стал итальянский специалист Андреа Мальдера. 18 мая 2026 года Украинская ассоциация футбола официально утвердила с ним двухлетнее соглашение с опцией продления. На этом посту он сменил Сергея Реброва, который покинул команду после неудачного отбора на чемпионат мира-2026. Мальдера стал первым иностранцем, который возглавил "сине-желтых".

К тренерскому штабу нового наставника присоединились Паскуале Каталано, Тарас Степаненко и Владимир Езерский. Сборная уже проводит подготовительный цикл под руководством нового тренера.

Первыми испытаниями для команды станут товарищеские матчи:

31 мая Украина сыграет против сборной Польши во Вроцлаве,

7 июня состоится контрольная встреча с Данией в Оденсе.

Осенью украинская команда стартует в Дивизионе B Лиги наций УЕФА, где ее соперниками будут сборные Венгрии, Грузии и Северной Ирландии.