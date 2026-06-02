Обе украинки демонстрируют, возможно, лучший теннис в своей жизни. Битва победительницы Рима против триумфаторки Мадрида состоится во вторник, 2 июня, сообщает 24 Канал.

В какой форме подходят теннисистки к матчу?

Одна из украинок потеряет возможность продолжить прекрасную победную серию. В случае Свитолиной она составляет 10 матчей – вся дистанция "тысячника" в Риме, которая составила шесть выигранных поединков, и уже четыре встречи, которые сложились в пользу Элины в Париже.

Что касается Марты Костюк, то она в этом году абсолютная королева грунта. На этом покрытии украинка завершила победами все 16 матчей, включая одну встречу Кубка Билли Джин Кинг. Выиграв турниры в Руане и Мадриде, Марта снялась с римского "тысячника" из-за травмы, но имела возможность лучше подготовиться к Ролан Гаррос и уже успела создать одну из главных сенсаций соревнований, выбив четырехкратную победительницу грунтового "мэйджора" Игу Свьонтек в двух сетах.

Какова история противостояний Элины Свитолиной и Марты Костюк?

Между лучшими украинскими теннисистками состоялось уже три матча – два официальных и один выставочный в формате до победы в сете.

В 2018 году на Australian Open в третьем круге Свитолина одержала легкую победу 6:2, 6:2. Зато два года назад Костюк взяла реванш на хардовом турнире в Торонто 2:1 по сетам.

Выставочный матч состоялся в 2025 году на соревнованиях World Tennis League Exhibition, единственную партию выиграла Свитолина 7:5.