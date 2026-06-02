Обидві українки демонструють, можливо, найкращий теніс у своєму житті. Битва переможниці Рима проти тріумфаторки Мадрида відбудеться у вівторок, 2 червня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Весілля на Кіпрі та унікальна сукня від Wilson: що відомо про особисте життя Марти Костюк

У якій формі підходять тенісистки до матчу?

Одна з українок втратить можливість продовжити прекрасну переможну серію. У випадку Світоліної вона складає 10 матчів – уся дистанція "тисячника" у Римі, яка склала шість виграних поєдинків, і вже чотири зустрічі, які склалися на користь Еліни у Парижі.

Що ж до Марти Костюк, то вона цьогоріч абсолютна королева ґрунту. На цьому покритті українка завершила перемогами усі 16 матчів, включно з однією зустріччю Кубка Біллі Джин Кінг. Вигравши турніри в Руані і Мадриді, Марта знялася з римського "тисячника" через травму, але мала змогу краще підготуватися до Ролан Гаррос і вже встигла створити одну з головних сенсацій змагань, вибивши чотириразову переможницю ґрунтового "мейджора" Ігу Свьонтек у двох сетах.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Яка історія протистоянь Еліни Світоліної та Марти Костюк?

Між найкращими українськими тенісистками відбулося вже три матчі – два офіційних і один виставковий у форматі до перемоги в сеті.

У 2018 році на Australian Open у третьому колі Світоліна здобула легку перемогу 6:2, 6:2. Натомість два роки тому Костюк взяла реванш на хардовому турнірі у Торонто 2:1 за сетами.

Виставковий матч відбувся у 2025 році на змаганнях World Tennis League Exhibition, єдину партію виграла Світоліна 7:5.