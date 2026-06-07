Після переможного поєдинку проти Польщі "синьо-жовті" продовжать підготовку до офіційних матчів. Цього разу на українців чекає непростий виїзд до Данії, яка традиційно вважається незручним та організованим суперником, передає 24 Канал.

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Коли та де відбудеться матч Данія – Україна?

Товариський матч між збірними Данії та України відбудеться у неділю, 7 червня. Стартовий свисток пролунає о 19:30 за київським часом на стадіоні в Оденсе.

Для команди Андреа Мальдери ця зустріч стане важливим етапом підготовки до майбутніх матчів Ліги Націй та кваліфікації на Євро-2028. Тренерський штаб матиме можливість перевірити як лідерів команди, так і футболістів, які претендують на місце в основній обоймі.

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Чого чекати від поєдинку?

Данія залишається однією з найстабільніших збірних Європи. Скандинави регулярно виступають на великих міжнародних турнірах і вирізняються дисциплінованою грою та потужним підбором виконавців.

Україна ж намагатиметься продемонструвати прогрес після останніх матчів та здобути позитивний результат перед стартом офіційних змагань. Особлива увага буде прикута до гри лідерів атаки та роботи оборони проти швидких флангів данців.

Попри статус товариського матчу, поєдинок має велике значення для обох команд. Обидві збірні не змогли пробитися на чемпіонат світу-2026 і знаходяться у стадії перебудови.