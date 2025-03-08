Свитолина с непростой победы начала выступление на турнире в Индиан-Уэллсе

В американском Индиан-Уэллсе стартовал престижный хардовый турнир WTA 1000. В 1/32 финала украинка Элина Свитолина встретилась с Эшлин Крюгер из США.

Эшлин Крюгер – Элина Свитолина 1:2 (1:6, 7:6 (10:8), 3:6)

Соперница Элины Свитолиной занимает 41 место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки ни разу не встречались на корте, пишет 24 Канал.

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Успешный старт Свитолиной в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Украины очень уверенно начала матч с 20-летней соперницей. Элина легко взяла первый сет со счетом 6:1. Нашей теннисистке хватило 22 минуты.

Проблемы начались во второй партии. Американка сумела собраться и выиграть сет на тай-брейке. На нем украинка лидировала 6:5 и 7:6, но не реализовала матчболы. В итоге счет партии – 7:6 (10:8) в пользу Крюгер.

Все решилось в третьем сете. Элина уверенно вела в счете 5:1, но американка взяла два гейма, заставив поволноваться болельщиков Свитолиной. Девятый гейм забрала украинка, завершив партию со счетом 6:3.

В общем поединок длился 2 часа 11 минут. В следующем круге Свитолина сыграет против победительницы американского дерби между Даниэль Коллинс и Хейли Баптист.

Видео матча Свитолина – Крюгер

Напомним, что Марта Костюк и Даяна Ястремская тоже вышли в третий круг соревнований. Киевлянка уверенно разобралась с американкой Робин Монтгомери, а одесситка победила представительницу Туниса Унс Жабер.